Ні, це не про енергетичну федералізацію і не про енергетичний сепаратизм, це, мабуть, про щось таке хороше і правильне, як можна зрозуміти з повідомлення Миколаївської ОВА.

«Працюємо для енергетичної незалежності регіону», – заявив Віталій Кім про роботу Південноукраїнської АЕС

У четвер, 12 лютого, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім здійснив робочий візит до міста Південноукраїнськ. Спільно з головою Миколаївської обласної ради Антоном Табунщиком він провів зустріч із директором Південноукраїнської атомної електростанції Вячеславом Стояновим.

Під час зустрічі обговорили ключові питання енергетичної безпеки та незалежності регіону, а також поточний стан справ на підприємстві.

«Першочергове завдання – енергетична безпека та незалежність нашого регіону, яке поставив Президент України Володимир Зеленський. Ми вже розпочали активні кроки для його реалізації та розробляємо комплексний план дій», – зазначив очільник області.

Віталій Кім наголосив на стратегічній ролі станції у забезпеченні енергетичної стабільності Миколаївщини.

«Південноукраїнська АЕС – енергетична “годувальниця” нашого регіону. Тому наше завдання – створити справедливі соціальні та управлінські умови для її працівників, які забезпечують світлом Миколаївщину», – підкреслив він.

У межах робочого візиту начальник ОВА також провів зустріч із депутатським корпусом Південноукраїнської міської ради. Обговорили актуальні питання громади та визначили пріоритети подальшої спільної роботи”, – сказано у повідомленні.

“Енергетична годувальниця” регіону і 18 годин без світла – не зовсім зрозуміла логіка. Але слідкуємо, можливо в інших повідомленням справжній зміст заяви буде зрозумілішим – з Кімом саме так буває.