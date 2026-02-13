-Сьогодні ми на першому німецько-українському спільному підприємстві, яке вже виробляє дрони для української армії, – розповів президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська.

Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя.

Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами. Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки.

Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну. Але ми готові ділитися ним, готові бути партнерами, готові підтримувати Європу, і, звісно, ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами.

Ми можемо ділитися нашим досвідом, і я радий, що під час цієї Мюнхенської конференції з питань безпеки ми відкриваємо спільне виробництво. І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра.