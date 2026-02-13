Переважна більшість українців – 83,9% – вірять у перемогу України у війні з РФ, при чому порівняно з вереснем 2025 року показник помітно зріс, свідчать дані соціологічного дослідження, підготовленого Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму (КБФ) спеціально напередодні Мюнхенської безпекової конференції, що проходить 13-15 лютого.

Опитування охоплювало питання очікувань українців стосовно завершення війни, довіри до держави, інших країн та міжнародних інституцій, а також стійкості домогосподарств в умовах атак на енергетичну інфраструктуру.

Більшість українців вірять у перемогу України. 51,8% відповіли “так”, ще 32,1% — “скоріше так”. Не вірять у перемогу 8,7% опитаних (7,0% – “скоріше ні”, 1,7% – “ні”).

Порівняно з вереснем 2025 року показник тих, хто вірить у перемогу, зріс з 73,9% (39,9% – “так”, 34% – “скоріше так”). Це також вище, ніж у лютому-березні 2025 року, коли вірили у перемогу 74,2% опитаних (42,7% – “так”, 31,5% – “скоріше так”).

Думки українців щодо термінів завершення війни розділилися. Найбільше респондентів – 35,9% – вважають, що війна закінчиться протягом найближчих 2-3 років. 17,7% опитаних вважають, що війна завершиться до кінця 2026 року; протягом найближчих п’яти років – 16,9%.

Лише 5,5% вважають, що війна триватиме більше п’яти років. Що війна не закінчиться в осяжному майбутньому, вважають 4,5% опитаних.

Половина українців скептично оцінюють хід переговорів. 32,7% вважають, що українська влада веде переговори зі США, ЄС та росією щодо можливої мирної угоди “скоріше не успішно”, 17,4% – “не успішно”. Позитивно оцінюють переговорний процес 33,6% опитаних: 30,7% – “скоріше успішно”, 2,9% – “успішно”.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення КБФ з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх підконтрольних регіонах України, які покриваються зв’язком українських телефонних операторів. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за макрорегіонами, віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.