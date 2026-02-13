Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у січні 2026р. порівняно з груднем 2025р. становила 0,8%.

Про це повідомили у ГУ статистики області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали овочі – на 12,5%. На 3,7–0,9% підвищились ціни на крупи гречані, молоко, олію соняшникову, кисломолочну продукцію, фрукти, рис, масло, сир і м’який сир (творог), борошно пшеничне, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас подешевшало сало на 8,8%, яйця – на 7,1%, цукор – на 2,3%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,9%, а саме: алкогольні напої – на 3,8%, тютюнові вироби – на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% під впливом подорожчання газу скрапленого для автомобілів на 4,7%, бензину А-92 – на 0,9%, А-95 – на 0,8%; також підвищились ціни на послуги стоянок особистого автотранспорту на 3,8%, заміну мастила – на 2,8%, проїзд у міжміському поїзді – на 1,8%.

У сфері зв’язку ціни підвищилися на 3,3% за рахунок зростання тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33,0% та мобільний зв’язок – на 6,1%.

При цьому одяг і взуття стали обходитись споживачам на 5,7% дешевше, з них одяг – на 6,6%, взуття – на 4,3%.