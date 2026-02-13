Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, 17–18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією.

Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Разом з Рустемом Умєровим до складу делегації увійдуть Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи.

Разом з тим РФ, схоже, не готується до серйозної відповідальної роботи – російську делегацію очолить Володимир Мединський, помічник Путіна. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.