Служба безпеки України та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке створило міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з Латинської Америки в Україну, повідомляє СБУ. А у прокуратурі уточнюють, що серед клієнтів були представники шоу-бізнесу.

Замовлення учасники приймали через закриті чати у Telegram, доставку маскували під таксі, а серед клієнтів, за даними слідства, були й представники шоу-бізнесу.

“За результатом спецоперації у Києві одночасно затримано організатора і 15 учасників транснаціонального наркотрафіку, які постачали в Україну оптові партії кокаїну від своїх спільників з латиноамериканських наркокартелів”, – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними СБУ, щомісячний обіг нелегального бізнесу становив майже пів мільйона доларів США.

В українській спецслужбі зазначають, що після ввезення “товару” до України зловмисники розфасовували його у полімерні зіп-пакети “на одну дозу” для подальшого збуту через власну мережу наркокур’єрів.

“Щоб законспіровано пакувати кокаїн у промислових масштабах, учасники угруповання орендували одразу декілька квартир у різних районах Києва. Розфасовану “продукцію” ділки маскували під упаковки з вологими серветками”, – уточнюється в повідомленні.

За інформацією Служби безпеки, дилери доставляли наркотики замовникам за схемою “з рук в руки” на власних авто під виглядом таксі.

Також у відомстві інформують, що для пошуку клієнтів фігуранти створили два профільних телеграм-канали, де пропонували кокаїн та анонімно домовлялися про його вартість і доставку.

“Організатором злочинного угруповання виявився 40-річний рецидивіст з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. “До справи” він залучив своїх друзів із кримінальним досвідом, зокрема у сфері контрабанди і збуту наркотиків”, – повідомляє СБУ.

Під час 55 обшуків у затриманих вилучено понад 2 кг готового до збуту кокаїну, мобільні телефони для зв’язку з клієнтами, банківські картки, а також ноутбуки та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чч. 1, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисників за контрабанду наркотиків.

Затримані перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.