Укрпошта 12 лютого випустила нову марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх через його “шолом памʼяті”.

“Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині”, – оголосила Укрпошта.

Гераскевичу передадуть 50 унікальних марок.

“Зробити цю марку благодійною, на жаль, ми не можемо з юридичних причин. Але Владислав зможе підписати ці марки й розіграти їх на аукціонах, щоб зібрати кошти на добру справу”, – резюмували на пошті.

Придбати аркуш з 9 марок “Коли ти з Україною — ти перемагаєш!” можна відсьогодні на сайті Укрпошти.