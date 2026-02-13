У Миколаївській області відбулося офіційне відкриття трьох модернізованих навчально-практичних просторів у закладах професійної освіти, створених у межах проєкту «Миколаїв відновлений». Ініціативу реалізовано за сприяння Програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки Уряду Данії, повідомляє пресслужба ОВА.

У результаті відновлення та технічного оснащення оновлено:

навчально-практичний центр зварювальних технологій у Вознесенську;

майстерня професії «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики» у Південноукраїнську;

лабораторія робототехніки та технологій інтернету речей у Миколаєві.

Загальний обсяг фінансування ремонтних робіт становив 14,5 млн грн, закупівлі обладнання – понад 4 млн грн.

Так, у четвер, 12 лютого результати відновлення у Вознесенську та Південноукраїнську оглянули начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, керівниця з регіонального відновлення ПРООН в Україні Ана Лукатела, та генеральна директорка директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумік.

Ана Лукатела відзначила важливість інвестицій у професійну освіту та розвиток людського потенціалу регіону.

«Ми підтримуємо розвиток інфраструктури, але ключове – це люди. Людський потенціал є нашим пріоритетом, тому ми плануємо збільшувати інвестиції у професійну освіту впродовж наступних років. Ми бачимо сильну співпрацю з обласною адміністрацією та громадами, маємо новий офіс у Миколаєві й продовжимо працювати разом задля розвитку регіону», – зазначила вона.

Керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен Якоб Хансен підкреслив, що підтримка освіти є внеском у стійкість держави.

«Професійна освіта сьогодні – це про стійкість, а після настання миру – про відновлення. Відбудовувати Україну мають українці, і ми хочемо, щоб це були фахівці європейського рівня», – сказав він.

У Вознесенську створено навчально-практичний центр зварювальних технологій. Проведено ремонт приміщень майстерні з підготовки електрозварників, цеху металообробки та побутових приміщень. Також закуплено сучасне зварювальне й допоміжне обладнання.

У закладі Південноукраїнська створено майстерню для підготовки слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Проведено комплексний ремонт навчальних приміщень та закуплено меблі, вимірювальні прилади, цифрове обладнання та демонстраційні стенди.

У пʼятницю, 13 лютого, результати робіт у закладі професійної освіти Миколаєва оглянув разом з партнерами заступник начальника ОВА Микола Марінов.

У закладі створено лабораторію робототехніки та технологій інтернету речей із сучасними навчальними і лабораторними приміщеннями. Закуплено спеціалізоване електронне, лабораторне та комп’ютерне обладнання.

Модернізація закладів професійної освіти на Миколаївщині створює сучасні умови для підготовки затребуваних фахівців – від робітничих спеціальностей до інженерних та ІТ-напрямів. Оновлені навчально-практичні простори мають посилити співпрацю освіти з роботодавцями, сприяти працевлаштуванню молоді та забезпечити регіон кадрами, необхідними для економічного розвитку й відбудови області та країни.