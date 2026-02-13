Потепління на Миколаївщині вже дається взнаки. Щойно температура повітря дещо підвищилася — сталася трагічна подія.

На річці Південний Буг поблизу села Костянтинівка Костянтинівської громади Миколаївського району під кригу провалилися двоє чоловіків.

Поряд перебував ще один місцевий житель, який одразу поспішив на допомогу. Він кинув одному з них мотузку, однак під час спроби витягнути постраждалого й сам провалився. У цей час інший чоловік зник під водою.

Рятувальники прибули на місце події, на надувному човні дісталися до потерпілих та врятували тих, кому вдалося вижити. Тіло загиблого підняли водолази.

ГУ ДСНС у Миколаївській області закликає:

Шановні краяни, за температурних коливань крига стає тонкою й нестійкою та може проломитися будь-якої миті. Відпочинок на замерзлих водоймах нерідко завершується трагедією, адже крижана вода виснажує за лічені хвилини.

Не ризикуйте життям — утримайтеся від виходу на тонку кригу. У разі небезпеки телефонуйте 101.