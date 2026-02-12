Європейська комісія має намір посилити можливості Європи щодо виявлення безпілотників та запропонувати заходи щодо забезпечення їх реєстрації та ідентифікації.
Про це йдеться у новому плані дій ЄС, опублікованому у середу, 11 лютого, передає LRT.lt.
«Зловмисне або безвідповідальне використання безпілотників торкається захисту критично важливої інфраструктури, а також наших зовнішніх кордонів, портів, транспортних вузлів та громадських просторів», – заявила журналістам виконавчий віце-голова Єврокомісії Хенна Вірккунен, додавши, що Європі необхідно адаптувати правила, щоб безпілотники можна було ідентифікувати та відслідковувати.
У Брюсселі вважають, що цей план може зміцнити взаємодію між цивільними та військовими структурами. Серед описаних у документі кроків: залучення інвестицій у розвиток цивільно-військової промисловості, розвиток систем протидії безпілотникам та розробка схеми сертифікації цих систем, а також використання для боротьби мереж 5G та штучного інтелекту.
Для захисту критично важливої інфраструктури Єврокомісія обіцяє надати чіткі посібники для операторів, запустити пілотний проект щодо покращення морського спостереження та надати допомогу державам-членам у захисті від загроз, що йдуть з великих висот, таких, як метеорологічні зонди, які запускаються з-за меж ЄС.
План передбачає створення єдиної системи відображення інформації про об’єкти у повітрі для ідентифікації як легітимних, так і незаконних безпілотників. Крім того, спільно з державами-членами буде розглянуто можливість «поетапного створення платформи для реагування на інциденти з безпілотниками».
Хоча основна відповідальність за реагування на загрози БпЛА лежить на державах-членах ЄС, Єврокомісія «підтримає розробку суверенних європейських систем командування та управління на основі штучного інтелекту» і розгляне можливість створення «груп швидкого реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з безпілотниками, для підвищення солідарності між державами-членами», йдеться в оприлюдненому плані.
З осені 2025 року польоти невідомих безпілотників (БпЛА) стали все частіше фіксуватися в країнах Євросоюзу, у тому числі над аеропортами та критично важливими військовими та інфраструктурними об’єктами. Влада європейських країн підозрює, що за пуском дронів можуть стояти Кремль або пов’язані з РФ структури.
