Європейська комісія має намір посилити можливості Європи щодо виявлення безпілотників та запропонувати заходи щодо забезпечення їх реєстрації та ідентифікації.

Про це йдеться у новому плані дій ЄС, опублікованому у середу, 11 лютого, передає LRT.lt.

«Зловмисне або безвідповідальне використання безпілотників торкається захисту критично важливої ​​інфраструктури, а також наших зовнішніх кордонів, портів, транспортних вузлів та громадських просторів», – заявила журналістам виконавчий віце-голова Єврокомісії Хенна Вірккунен, додавши, що Європі необхідно адаптувати правила, щоб безпілотники можна було ідентифікувати та відслідковувати.

У Брюсселі вважають, що цей план може зміцнити взаємодію між цивільними та військовими структурами. Серед описаних у документі кроків: залучення інвестицій у розвиток цивільно-військової промисловості, розвиток систем протидії безпілотникам та розробка схеми сертифікації цих систем, а також використання для боротьби мереж 5G та штучного інтелекту.

Для захисту критично важливої ​​інфраструктури Єврокомісія обіцяє надати чіткі посібники для операторів, запустити пілотний проект щодо покращення морського спостереження та надати допомогу державам-членам у захисті від загроз, що йдуть з великих висот, таких, як метеорологічні зонди, які запускаються з-за меж ЄС.

План передбачає створення єдиної системи відображення інформації про об’єкти у повітрі для ідентифікації як легітимних, так і незаконних безпілотників. Крім того, спільно з державами-членами буде розглянуто можливість «поетапного створення платформи для реагування на інциденти з безпілотниками».

Хоча основна відповідальність за реагування на загрози БпЛА лежить на державах-членах ЄС, Єврокомісія «підтримає розробку суверенних європейських систем командування та управління на основі штучного інтелекту» і розгляне можливість створення «груп швидкого реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з безпілотниками, для підвищення солідарності між державами-членами», йдеться в оприлюдненому плані.

З осені 2025 року польоти невідомих безпілотників (БпЛА) стали все частіше фіксуватися в країнах Євросоюзу, у тому числі над аеропортами та критично важливими військовими та інфраструктурними об’єктами. Влада європейських країн підозрює, що за пуском дронів можуть стояти Кремль або пов’язані з РФ структури.

