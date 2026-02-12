Комітет міністрів Ради Європи зняв імунітет з колишнього прем’єр-міністра Норвегії та екс-генсекретаря Ради Європи Турб’єрна Ягланда у зв’язку з розпочатим у Норвегії щодо нього розслідуванням після публікації документів у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

Це рішення дозволить норвезькій системі правосуддя виконати свою роботу, а Ягланду, у разі пред’явлення звинувачень, захистити себе, заявив у середу, 11 лютого, нинішній генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Адвокат Ягланда відповів, що його клієнт серйозно ставиться до цієї справи, але підкреслив, що немає жодних доказів щодо кримінального переслідування.

Раніше підрозділ поліції Норвегії по боротьбі з економічними злочинами (Oekokrim) розпочав розслідування щодо Ягланда через наявні підозри у тяжких корупційних злочинах.

“Ми вважаємо, що є вагомі підстави для перевірки, оскільки в період, який охоплюють оприлюднені документи, він обіймав посади голови Норвезького нобелівського комітету та генерального секретаря Ради Європи”, – зазначив глава Oekokrim Паал Лессет.

Він пояснив, що основою для початку розслідування стала інформація з нових оприлюднених файлів у справі Епштейна. На даний момент щодо Ягланда не було висунуто жодного звинувачення.

Згідно з повідомленням норвезької газети Verdens Gang, яка вивчила матеріали у справі Епштейна, пов’язані з Ягландом, він мав гарантію від Джеффрі Епштейна на покупку квартири. Політик також кілька разів ночував у квартирах Епштейна у Нью-Йорку та Парижі, а у 2014 році він та його родина планували поїздку на острів Епштейна, яка у результаті була скасована.

Ягланд стверджував, що його зв’язки з Епштейном були частиною нормальної дипломатичної діяльності. На початку лютого він зізнався газеті Aftenposten, що зробив помилку, підтримуючи ці відносини.

Ягланд обіймав посаду прем’єр-міністра Норвегії з 1996 по 1997 рік, голови Комітету з присудження Нобелівської премії миру з 2009 по 2015 рік та генерального секретаря Ради Європи з 2009 по 2019 рік.

Як повідомляло Інше ТВ, Файли Епштейна б’ють по британській короні – принц Вільям зробив заяву, Стармер за крок до відставки (ФОТО)