НАТО офіційно запустило нову військову операцію Arctic Sentry (“Арктичний вартовий”), спрямовану на посилення безпеки в Арктичному регіоні.

Про це повідомили в середу, 11 лютого, у штаб-квартирі Альянсу, пише DW.

Операція Arctic Sentry на початковому етапі об’єднає національні військові навчання країн-членів НАТО в Арктиці, зокрема данські Arctic Endurance та норвезькі Cold Response. Утім, вона не передбачає постійного чи довгострокового розміщення військ під прапором НАТО.

Координацію здійснюватиме штаб-квартира НАТО в Норфолку, США, а завдання НАТО полягає в протидії російському та китайському впливу у регіоні, включаючи Гренландію.

Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що Arctic Sentry підкреслює “відданість Альянсу захисту своїх членів та підтримці стабільності в одному з найбільш стратегічно важливих і екологічно складних регіонів світу”.

“Це дозволить використовувати силу НАТО для захисту нашої території та забезпечення безпеки Арктики та Крайньої Півночі”, – додав він.

Великобританія вже оголосила, що протягом трьох років подвоїть кількість своїх військових у Норвегії – з 1000 до 2000 осіб. Частина з них візьме участь у вже запланованих навчаннях Lion Protector у вересні. Франція та Німеччина підтвердили участь, але кількість військ поки не уточнили.

Ініціатива стала відповіддю на зростання активності Росії та Китаю в Арктиці, а також на напругу всередині Альянсу через зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію. Його тиск на Данію, до складу якої на умовах автономності входить Гренландія, з вимогою передати контроль над островом спричинив найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за десятиліття.

У січні Трамп провів перемовини з генсеком НАТО Марком Рютте, на яких вони домовилися про ширшу роль Альянсу в захисті Арктики.

