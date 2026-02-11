Спроб незаконно перетнути державний кордон України стало вдвічі менше у порівнянні з минулим роком, хоча щодня прикордонники затримують десятки порушників. Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Кореспондент.

За його словами, протягом січня було затримано понад 800 порушників безпосередньо на кордоні й у прикордонні. Але динаміка йде до зменшення. Якщо, наприклад, порівняти з січнем 2025 року, то зменшення є фактично вдвічі. І якщо порівняти з груднем (2025 року – ред.), то динаміка теж залишається на зменшення.

Фактично зараз ми не фіксуємо збільшення спроб незаконного перетину кордону, хоча такі випадки залишаються щоденними. Щодня ми затримуємо по кілька десятків порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Найбільше протягом січня, як власне й протягом усього 2025 року порушники затримувалися на кордоні з Румунією, на другому місці – ділянка кордону з Молдовою, – розповів Демченко.

Він додав, що найчастіше порушниками державного кордону є чоловіки, яким під час воєнного стану обмежено виїзд за кордон.

Насамперед йдеться про чоловіків-громадян України, яким правилами перетину кордону на час дії воєнного стану обмежено виїзд з України. Вони становлять основну категорію тих, кого ми затримуємо на кордоні або в прикордонні при спробі незаконно перетнути державний рубіж, – зазначив Демченко.

Заходи щодо протидії спробам незаконного перетину кордону здійснюються не лише прикордонними нарядами, а й оперативними групами.

Протягом січня оперативно-розшуковими підрозділами у взаємодії з іншими правоохоронними органами було викрито 20 протиправних груп, які намагалися незаконно переправляти людей через кордон. Також до правоохоронних органів направлено 125 повідомлень і розпочато 127 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, – повідомив речник ДПСУ.

Він також розповів, що на початку року пасажиропотік через державний кордон України в обох напрямках зменшився на 15%, хоча на вихідні на кордоні з Польщею можуть виникати черги.

У січні загалом кордон перетнуло 2 млн 530 тис. осіб. Це сукупні дані в обох напрямках. Переваги ані на в’їзд, ані на виїзд з України ми не фіксували. У січні пасажиропотік зменшився, якщо порівнювати його з груднем (2025 року – ред.), то динаміка до зменшення становить 15%. Найбільш затребуваною для громадян ділянкою кордону залишається Польща – на цей відтинок по пунктах пропуску припадало 50% від загального пасажиропотоку. На другому місці – кордон з Молдовою, 17% від пасажиропотоку, – повідомив Демченко.

Він попередив, що у вихідні пасажиропотік дещо збільшується і можуть виникати незначні черги на деяких ділянках кордону з Польщею.

Зараз пасажиропотік не є високим – за добу кордон перетинає 60-65 тисяч громадян. Знову ж таки, ні переваги на виїзд, ні переваги на в’їзд на даний момент не фіксується. У вихідні пасажиропотік може збільшуватися – як правило, не більше, ніж до 75 тисяч громадян. Однак така кількість пасажиропотоку не призводить станом на зараз до черг на будь-якому з напрямків. Звісно, на кордоні з Польщею можуть утворюватися черги, але вони не значні й винятково на якихось окремих напрямках, які люди обирають для себе найбільш активно для перетину кордону, – зазначив речник ДПСУ.