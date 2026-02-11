Відзавтра, 12.02.2026 р., на маршруті №79 тимчасово змінюється графік руху.

Про це повідомляє КП «Миколаївпастранс», передає Інше ТВ.

«Розуміємо, що ці зміни можуть спричинити незручності. На жаль, через несприятливі погодні умови частина транспортних засобів вийшла з ладу та потребує ремонту. Наші спеціалісти вже працюють над усуненням несправностей. Дякуємо за ваше розуміння та підтримку», – мовиться в повідомленні.

З розкладом можна ознайомитися тут:

