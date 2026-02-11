Завтра, 12 лютого, з 11:00 у зв’язку з проведенням робіт КП «Миколаївські парки» буде тимчасово перекрито ділянку вздовж проїзної частини проспекту Центрального біля зупинки вулиця Захисників Миколаєва.

Про це повідомило КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Під час виконання робіт та знеструмлення відповідної ділянки контактної мережі рух тролейбусів марки «Дніпро» буде частково змінено – транспорт здійснюватиме рух через вул. Велику Морську.

Водночас тролейбуси марки PTS з автономним ходом до 20 км здійснюватимуть перевезення у звичному режимі.

Після завершення робіт рух за стандартними маршрутами буде відновлено.

Щодо робіт КП «Миколаївські парки», то, згідно повідомлення на фейсбук-сторінці підприємства, буде зноситися платан, розташований на зупинковому комплексі.

«У зв’язку з виконанням робіт буде перекрито дві проїзні смуги та призупинено роботу електротранспорту. Розрахований час для виконання робіт – з 11 до 14 години дня. У зв’язку з чим просимо мешканців та гостей міста завчасно запланувати свій маршрут пересуванням містом», – зокрема мовиться в повідомленні.