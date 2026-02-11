Верховна Рада тимчасово, на час воєнного стану та протягом двох років після його припинення, підвищила граничний вік для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування на п’ять років – до 70 років.

Відповідна поправка ухвалена під час розгляду законопроєкту №13574, який депутати підтримали 243 голосами “за”, передає Ліга.

“Враховуючи, що в умовах воєнного стану на державній службі не завжди можуть бути молоді люди, які перебувають у Збройних Силах, є певна категорія осіб, які й з досягненням 70-річного віку можуть ефективно виконувати свої функції”, – сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Частина 4 статті 83 закону України “Про державну службу” зараз передбачає, що у зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження строку перебування на державній службі ухвалюється суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.