Завдяки якісному податковому адмініструванню, електронному формату взаємодії з бізнесом та активній протидії ризикам, на Миколаївщині спостерігається стабільне надходження податку на додану вартість до бюджету.

Як повідомив заступник начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Віталій Бітун, податок на додану вартість залишається одним із найвагоміших джерел доходів державного бюджету.

Так, за січень 2026 року суб’єкти підприємництва Миколаївщини сплатили до державного бюджету 384 млн грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів. Питома вага ПДВ у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить понад 27 відсотків.

За словами посадовця, станом на 01.02.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5588 суб’єктів господарювання (далі – СГ), у тому числі 4917 платників – юридичних осіб, 671 платник – фізична особа – підприємець (далі – ФОП).

У січні 2026 року зареєстровано 70 платників ПДВ, з них 51 – це юридичні особи, 19 – ФОП, анульовано реєстрацію 56 платників ПДВ, з них 50 – це юридичні особи, 6 – ФОП.

Як наголосив Віталій Бітун, наразі пріоритетним завданням ДПС є якісне сервісне обслуговування платників податків та підтримка сумлінного бізнесу, зокрема шляхом виведення суб’єктів з переліку ризикових та зменшення кількості заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Ця робота дозволяє запобігти зловживанням та фіктивному формуванню податкового кредиту і також сприяє збільшенню реальних надходжень до бюджету.

Ми налаштовані на підтримку сумлінного бізнесу та забезпечення якісного податкового сервісу для платників податків. ДПС активно впроваджує електронні сервіси – усе від реєстрації платника до подання звітності та надання консультацій відбувається онлайн. Це дозволяє пришвидшити процес сплати ПДВ та уникати помилок, – підкреслив податківець.

Посадовець нагадав, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Консультаційний центр для платників ПДВ з питань реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, що дозволяє підприємцям вирішувати проблемні питання оперативно та прозоро. ДПС у Миколаївській області захищає інтереси чесного бізнесу, оскільки саме підприємства реального сектору економіки наповнюють бюджети усіх рівнів. Застосовуючи систему моніторингу оцінки ризиків, податкова служба прагне створювати сприятливі конкурентні умови для сумлінного бізнесу регіону.

Звернутися до фахівців центру можна за телефонами: (0512) 50-18-71, (0512) 50-18-32, (0512) 50-18-12, (0512) 50-19-18, (0512) 50-18-33, 093 964 21 32.

Як зазначив Віталій Бітун, ДПС Миколаївщини прагне бути максимально відкритою для бізнесу і громадськості, сподівається на розуміння важливості сплати податків з боку суб’єктів господарювання і дякує усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують наповнювати бюджет, сплачують ПДВ – це позитивно впливає на фінансову стабільність держави та можливість реалізовувати важливі соціальні та економічні програми.