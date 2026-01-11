Щоб озброїти свої вертольоти MH-60R Seahawk, Данія купує американські ракети AGM-114R Hellfire II, і попри конфлікт навколо Гренландії США дали їм дозвіл.

Про це пише Defence Express

Конфлікт навколо можливого захоплення острова Гренландія американцями лише більше набирає обертів. Одначе це не заважає видавати дозволи на продаж Данії озброєння, як от ракет AGM-114R Hellfire II та супутнього обладнання на 45 млн доларів.

Згідно з опублікованим документом про дозвіл Державного департаменту США, данці хочуть придбати до сотні ракет, три стаціонарні тестові ракети, шість пускових установок M299, два траспортні причепи MHU-191/M та три тримачі BRU-14. Також туди увійдуть логістика, послуги з підтримки, запчастини, технічна документація та програмне забезпечення.

Заявляється, що продаж допоможе просувати американські геополітичні інтереси та покращить безпеку у НАТО. І це дуже цікаво, зважаючи на навколишню політичну ситуацію навколо острова Гренландія, який нібито для потреб Білого Дому треба віддати.

Тут варто зазначити, що поки що більшість погроз звучать лише усно, без особливих практичних змін у політиці США. В той час Данія залишається давнім союзником, тож нема потреби відмовляти їй у продажі зброї.

Встановлення ракети AGM-114 Hellfire на вертоліт MH-60B Seahawk. Фото: US DoW

Нагадаємо, що нещодавно дали дозвіл на морський патрульний та протичовновий літак P-8A Poseidon, який потрібен буде якраз для захисту Гренландії. Щоправда, тут більше протидіятимуть російським та китайським підводним човнам, кораблям і суднам.

Щодо ракет Hellfire II, то вони скоріше за все використовуватимуться Данією з вертольотів, а саме морських MH-60R Seahawk, що використовуються ВМС країни. Оскільки на озброєнні є всього 6 бортів, то всього 100 придбаних ракет мають сенс.

Вертоліт MH-60R Seahawk ВМС Данії. Фото: Міноборони Данії

Нагадаємо, що AGM-114R – сучасна модифікація цього сімейства ракет, що має позначення Hellfire Romeo та випускається з 2012 року. Вона має напівактивне лазерне наведення та призначена для ураження цілей на відстані 8 км.

Загалом таке озброєння активно використовується країнами НАТО та навіть Україною. Так, у 2024 році Чехії погодили продаж AGM-114R разом з APKWS II за 138 млн доларів, щоб оснастити новоотримані вертольоти AH-1Z Viper.

