Місто Гельсінкі попросило власників собак дати зворотний зв’язок про те, як протиожеледна сіль впливає на лапи їхніх вихованців.

Про це, як передає ERR.ee, пише Helsingin Sanomat.

Посипання вулиць сіллю взимку вже кілька років викликає обговорення серед мешканців Гельсінкі. З 2021 року у собак стали помічати дивні симптоми, і питання використання солі на вулицях щороку стає темою обговорень.

Власники собак повідомляли, що під час переходу вулиць їхні вихованці видавали жалібні звуки та піднімали лапи. Багато хто пов’язує це з розчином хлориду кальцію, який в основному використовують на велосипедних доріжках і прилеглих тротуарах.

Поки що офіційний зв’язок між симптомами у собак і сіллю не встановлений, але тепер місто почало досліджувати це питання.

Для власників собак відкрито онлайн-опитування, на яке можна відповісти до кінця лютого.

Крім того, місто планує консультуватися з ветеринарами та кінологічними організаціями, а також збирати інформацію у певної групи власників собак, які регулярно діляться своїми спостереженнями під час прогулянок.

Рік тому Гельсінська регіональна організація захисту тварин Hesy та Фінський кінологічний союз зажадали припинити посипання вулиць сіллю. На думку організацій, сіль, яка використовується для боротьби з ожеледицею, завдає собакам біль, хімічних опіків і викликає блювання.

Політики Гельсінкі також запропонували обмежити використання солі. Досі місто продовжувало її використовувати, посилаючись на безпеку пішоходів та велосипедистів.

