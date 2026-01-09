17 січня на Верхньому БАМі з 12.00 до 15.00 DRUZI PORU4 проводять виставку-прилаштуання собак з Чорнобаївки.

Про це повідомили в організації, передає Інше ТВ.

Окрім того, що, можливо, на цій виставці ви знайдете «свого» собаку, кожен охочий зможе взяти участь у благодійному ярмарку на підтримку притулку Марії Гончаренко, який постійно приймає тварин, яких вивозять з зони бойових дій.

