Влада Японії оголосила про відновлення роботи найбільшої у світі атомної електростанції через 15 років після її зупинки у зв’язку з аварією на АЕС “Фукусіма”.

Відстань від атомної електростанції “Касівадзакі-Каріва” до Токіо становить приблизно 220 кілометрів, інформує ERR.ee.

АЕС була закрита після руйнівного землетрусу та цунамі у 2011 році, які призвели до аварії на атомній електростанції “Фукусіма-1”. Після цього Японія призупинила роботу більшості атомних реакторів.

Запущена в середу АЕС стала першою під керуванням японської енергетичної компанії TEPCO, яка експлуатувала станцію “Фукусіма”, що викликало стурбованість мешканців регіону.

На АЕС “Касівадзаки-Каріва” в експлуатації перебувало п’ять ядерних реакторів сумарною потужністю понад 8000 мегават.

Як повідомляло Інше ТВ, Ґрунт з Фукусіми планують використати у саду прем’єра Японії для демонстрації безпечності