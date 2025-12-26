Президент Зеленський увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача генера-майора Євгенія Острянського.

Про це йдеться в Указі глави держави №987/2025.

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерал-майор.

Народився у 1971 році.

Освіта:

1993 рік – Одеське вище військове об’єднане училище.

2001 рік – Національна академія оборони України.

2012 рік – Національний університет оборони України.

Проходження служби:

Пройшов усі щаблі служби від командира взводу до начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України.

З 24 травня по 15 жовтня 2025 року – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

15 жовтня 2025 року Указом Президента України № 780/2025 призначений Першим заступником Секретаря РНБО України.

Сфери професійної компетенції: військовий блок питань – координація всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення війська, координація та підготовка засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.