Президент Володимир Зеленський розумно перейшов від воєнної риторики до логістики переговорів і окреслив механізми «справжнього миру» в своєму вечірньому різдвяному зверненні, а дипломатичні джерела повідомили Kyiv Post, що найближчими днями він вирушить до Флориди для проведення важливих переговорів у Мар-а-Лаго – потенційному місці зустрічі з керівництвом США.

За словами одного з джерел, візит може відбутися вже 28 грудня, якщо все піде за планом.

У зверненні Зеленський детально розповів про свою розмову з посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, яка тривала аж годину, описавши обговорення як глибоке занурення в «формати, зустрічі та терміни», необхідні для припинення кровопролиття.

«Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу. … І вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю», – сказав Зеленський.

У четвер ввечері україно-американський діалог продовжився телефонною розмовою головного переговірника Києва Рустема Умєрова з делегацією США.

Більше конкретності, вищі перешкоди

За лаштунками західні столиці звертають увагу на зростаючу кількість документів Києва.

Високопоставлений західний чиновник, залучений до координації між США та Європою, повідомив Kyiv Post на умовах анонімності, що після останніх зустрічей на високому рівні в Маямі та Флориді панує «обережна інтрига».

«Рівень конкретності вищий, ніж ми бачили раніше, – сказав він, – але невирішеними залишаються найскладніші питання – гарантії безпеки, забезпечення виконання та юридичні зобов’язання Росії».

Стратегія очевидна: Україна пропонує скептикам з табору «Америка перш за все» готове рішення, яке узгоджує безпекові інтереси Вашингтона зі шляхом до припинення війни, яка виснажує західні скарбниці.

20-пунктний план

Мирний план з 20 пунктів, який є розвитком попередньої «Формули миру», – це не проста пропозиція про припинення вогню, а комплексне переосмислення післявоєнної державності України в контексті поточної ситуації у Вашингтоні.

Юрій Боєчко, генеральний директор американської правозахисної групи Hope for Ukraine, назвав концепцію мирного плану Зеленського «кардинальною зміною», яка опускає Київ з небес амбітних цілей на землю жорстких реалій. Він включає гарантії безпеки від США та європейських партнерів на зразок Статті 5, а також пакт про ненапад, який має ратифікувати Росія, в обмін на підтвердження Києвом свого без’ядерного статусу.

Окрім безпеки, план включає «План процвітання» з фіксованим графіком вступу до ЄС та прискоренням укладення Угоди про вільну торгівлю між США та Україною, а також гуманітарні положення, такі як обмін полоненими «всіх на всіх» і повернення депортованих дітей.

Кремль відреагував у своєму звичному стилі: речниця МЗС Марія Захарова лише сказала, що переговорний процес іде «повільно, але стабільно».

Західні чиновники зі скепсисом зазначають, що Москва готова вести переговори «в принципі», але уникає будь-яких зобов’язань, що мають юридичну силу.

Чи тиснутиме Захід на Москву?

Зеленський чітко пов’язав свою дипломатичну ініціативу з реаліями на полі бою.

«Всі, хто зараз виконує бойові завдання, зміцнюють наші дипломатичні позиції», — сказав він, назвавши кожен метр, утриманий на Донбасі, розділовим знаком у майбутньому договорі.

Різдвяний наступ України на дипломатичному фронті надсилає чіткий сигнал: Київ більше не чекає на мирні плани з Вашингтона чи Брюсселя. Натомість він розробляє власні, надаючи адміністрації Трампа вже готову до підписання дорожню карту.

Як у Вашингтоні, так і в Києві зростають як очікування, так і невизначеність щодо того, чи принесе цей різдвяний хід відчутний прогрес, чи лише продовжить місяці ризикованої дипломатії з високими ставками в новому році.

У Києві Різдво зустріли зі стратегією і надією, а світ очікує, чи зможе дипломатія нарешті переломити ситуацію.