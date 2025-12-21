У лабораторії в Берліні команда стартапу SWARM Biotactics перетворює комах на живих роботів. Німецька компанія розробляє мікроелектронні «рюкзаки», які здатні перетворити мадагаскарських шиплячих тарганів на мобільні розвідувальні одиниці, що можуть переносити камери, мікрофони та доплерівські радари й працювати в замкнених або небезпечних середовищах.

Про це пише Techspot.com

Генеральний директор Штефан Вільгельм у коментарі CBS зазначив, що вибір комахи був свідомим. Мадагаскарський шиплячий тарган достатньо великий, щоб нести невелике корисне навантаження, витривалий за екстремальних умов і добре вивчений у біологічних лабораторіях. «Мільйони років еволюції фактично створили дуже витривалу, дуже мобільну й дуже здатну комаху, — сказав Вільгельм. — Для того, що ми хочемо зробити, це насправді ідеальна, ідеальна тварина».

Біологічна, електронна та робототехнічна система SWARM важить до 15 грамів. Інженери працюють над тим, щоб зменшити цю вагу до 10 грамів, аби знизити навантаження на комаху. Кожен модуль може нести датчики — зокрема оптичні камери або радарні модулі — перетворюючи таргана на малопомітний розвідувальний пристрій.

За словами Вільгельма, таргани здатні переживати вплив хімічних речовин, високих температур і радіації — усе це робить їх придатними для середовищ, куди звичайні роботи або люди не можуть безпечно потрапити. «Це малопомітно, надзвичайно енергоефективно. Це майже неможливо виявити… і це можна масштабувати майже без обмежень», — сказав він. SWARM також почала оцінювати інші потенційні види, зокрема сарану та коників, для майбутніх розробок.

Нейрофізіологічний інтерфейс, створений нейробіологами SWARM, кріпить електроди до вусиків таргана, щоб стимулювати його природні навігаційні реакції.

Людські оператори можуть керувати окремими комахами за допомогою контролерів, але компанія також розробляє програмне забезпечення для автономного ройового керування. Вільгельм зазначив, що мета полягає у використанні алгоритмів для координації десятків або навіть сотень біогібридних комах як єдиної групи. «З алгоритмом, який ми створюємо, ви можете спрямувати цілий рій комах до цілі. Це може бути 10, а може бути й, скажімо, сотня», — сказав він.

Вільгельм додав, що процес є безболісним і що добробут комах має критичне значення для їхньої надійності. Вони повинні мати хороші умови життя, щоб добре виконувати свої місії.

SWARM Biotactics з’явилася в період зростання занепокоєння безпекою в Європі, коли Німеччина та її союзники по НАТО розширюють оборонні ініціативи у відповідь на війну в Україні. За словами Вільгельма, системи на основі тарганів забезпечують унікальний спосіб збору розвідданих, оскільки можуть проникати туди, куди інші технології не здатні дістатися.

Стартап співпрацює з Бундесвером — збройними силами Німеччини — для випробування того, як рої тарганів поводяться в польових умовах. Наразі основна увага зосереджена на розвідувальних місіях, а не на будь-яких наступальних можливостях.

Кожен тарган у рої може нести різні типи датчиків для виконання таких завдань, як локалізація та зв’язок. «Деякі таргани більше призначені для камер, деякі — для комунікації, для позиціонування. Ми проводимо тріангуляцію між роями, щоб точно визначити, де саме знаходиться рій — під землею чи в закритих зонах», — пояснив Вільгельм.

Окрім оборонних застосувань, Вільгельм бачить потенціал і для рятувальних операцій, де таргани могли б знаходити тих, хто вижив, у зруйнованих будівлях. За його словами, компанія очікує перші масштабніші розгортання протягом 18–24 місяців.