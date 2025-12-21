Домашній плавлений сир за 10 хв — і вершковий, і з шинкою, і з грибами – фірмова закуска на всі випадки.

Домашні страви завжди смачніші, ніж у магазині. Плавлений сир, навіть з добавками на кшталт грибів чи шинки, можна приготувати самостійно, при тому з простих інгредієнтів, і це Добрі новини.

Багато хто любить на сніданок до чашечки кави змастити собі грінку або крекер плавленим сирком та смакувати. Але якщо подивитися на упаковках сиру склад, то інколи це радше якась хімічна лабораторія, там купа незрозумілих інгредієнтів та безліч зайвих калорій.

Та виявляється, приготувати смачний плавлений сир можна і в домашніх умовах. Ба більше, його можна зробити різних видів: із шинкою, із грибами, із часником та зеленню, просто будь-що все за вашим смаком.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир 9% 520 г

Яйце 2 шт

Вершкове масло 110 г

Молоко (або вода) 12 г

Сіль 5 г

Лимонна кислота 1 г

Сода харчова 4 г

Для добавок:

Гриби 120 г

Бекон (шинка) 130 г

Зелень (пучок)

Приготування:

Сіль та лимонну кислоту розчиніть у воді чи молоці. До кисломолочного сиру додайте м’яке вершкове масло, розчинені інгредієнти та яйця. Все ретельно перебийте блендером та перекладіть у каструлю з товстим дном, щоб плавити. Якщо каструлі з товстим дном немає, пересипте все в металеву миску та плавте на водяній бані.

Коли вся маса 7-10 хвилин прогрілася і стала гарячою та рідкою, треба додати соду і постійно перемішувати. Через пару хвилин маса перетвориться на щось схоже на клей ПВА. Така консистенція нам і потрібна.

Знімаємо сир з вогню та розділяємо на стільки порцій, скільки смаків ви хочете. Попередньо треба було підготувати добавки. Якщо ви хочете грибний сир, то треба дрібно нарізати гриби (чим дрібніше, тим краще) та обсмажити на невеликій кількості олії, або подрібнити зелень чи дрібно нарізати шинку.

Всі добавки додавайте до сиру за вашим смаком, гарно перемішайте, розкладіть по контейнерах та відправте на декілька годин в холодильник для стабілізації. Ось і все, сир готовий до вживання і виходить ще смачніше, ніж в магазині.