Погода в Україні на найближчі 10 днів не радує – передбачається поступове похолодання та прихід арктичного повітря перед Новим роком.

Основні тенденції:

21–23 грудня очікується хмарна погода з періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Денна температура коливатиметься в межах +1°…+3°C, нічна — близько -1°…0°C. На півдні на кілька градусів вище.

На Різдво (24–25 грудня) почнеться суттєве зниження температури. 24 грудня очікується до -1°C вдень і до -8°C вночі. 25 грудня стане найхолоднішим днем періоду: вдень до -4°C, вночі морози можуть посилитися до -9°C на тлі ясної або малохмарної погоди.

26–29 грудня температурний режим стабілізується на рівні -1°…+1°C вдень та -3°…-6°C вночі. Можлива ожеледиця на дорогах.

Ось такий прогноз для Миколаївщини публікує передова інтерактивна платформа для візуалізації погодних даних Ventusky.