Український фудблогер Василь Мішлен (насправді Василь Булгар), уродженець Ізмаїльського району, краще відомий за кордоном, бо пройшов у другий етап кулінарного телешоу “МастерШеф Туреччина”. І дарма, тому що молодий і талановитий кухар пропонує як складні, так і дуже прості рецепти традиційних страв, але розкриває при цьому технологічні секрети, які і є гарантією успіху.

Перед Різдвом і Новим роком він розповів, як зробити правильний колагеновий холодець без желатину. Він пояснює: якщо холодець виходить каламутним, м’яким або „желеподібним“ — порушена технологія. І пропонує свій варіант, де чистий бульйон, насичений смак і щільна, пружна текстура без желатину.

Отже, якщо ви поціновувач таких справ, зберігайте рецепт.

Інгредієнти

Яловича гомілка (суглоб) — 1 шт

Яловича нога — 1 шт

Яловичий хвіст — 1 шт

Яловича шия з кістками — кілька шматків.

Домашня курка (півень) — ½ тушки

Цибуля — 1 шт

Гвоздика — 5−6 шт

Чорний перець горошком — 1 ч. л.

Запашний перець — 4 горошини

Лавровий лист — 2 шт

Часник — 10 зубчиків

Сіль — за смаком

Шафран — 2−3 нитки (за бажанням)

Приготування

М’ясо вимочувати 12 годин, потім обсушити та запекти при 230−250 °C 15−20 хвилин.

Залити холодною водою, довести до кипіння, варити 10−15 хвилин, знімаючи піну. Перший бульйон злити, м’ясо та каструлю ретельно промити.

Знову залити холодною водою і томити на мінімальному вогні 4 години. Курку дістати, додати цибулю з гвоздикою, спеції, 1 ст. л. солі та варити ще 3−4 години.

Жир повністю зняти. Часник настояти окремо в гарячому бульйоні та використовувати лише ароматизовану рідину. Бульйон процідити, з’єднати з часниковим настоєм, досолити (приблизно ще 1,5 ст. л.).

М’ясо розібрати, розкласти по формам, залити бульйоном і прибрати в холодильник до застигання.

Результат: прозорий, щільний холодець, який відмінно ріжеться та тримає форму без желатину. Приємного апетиту!