У 2025 році ціни на вторинне житло в Україні зросли, особливо у західних та центральних областях, з найбільшим зростанням для двокімнатних квартир.Найбільше подорожчання однокімнатних квартир зафіксовано в Тернополі, а двокімнатних – у Тернополі та Чернівцях.

Така тенденція має своє пояснення, пояснює 24 Канал з посиланням на річний звіт ЛУН.

Які тенденції на ринку вторинної нерухомості фіксували у 2025 році?

Протягом 2025 року ціни на вторинне житло пішли вгору. Це стосується і одно-, і дво-, і трикімнатних помешкань. Найвагоміше здорожчання зафіксували на Заході, а також у центральних регіонах. Однак навіть в найбільш обстрілюваних північних та східних містах ціни на помешкання продемонстрували висхідний тренд. Винятки – наближені до лінії фронту міста в південно-східній частині країни, де середня ціна квартир за рік трохи знизилася.

При цьому найвідчутніше подорожчали двокімнатні квартири. Ймовірно, така тенденція пов’язана з тим, що внутрішньо переміщені особи поступово інтегруються в нові громади й починають обирати сімейне житло на довгострокову перспективу. Тим більше, що на вторинному ринку більшість покупців віддають перевагу не “голим стінам”, а квартирам хоча б у житловому стані.

Крім того, у 2025 році зацікавленість в купівлі житла мала тенденцію до зростання. Фразу “жити тут і зараз” – можна назвати слоганом вторинки 2025 року.

Якщо перші роки після повномасштабного вторгнення проходили в очікуваннях завершення бойових дій, то зараз це прийняття реальності. Разом з усіма складнощами, покупці все менше обирають відкладати ідею купівлі та наважуються на угоду,

– пояснює Денис Суділковський, бренд та бізнес директор ЛУН.

Ціни в містах на однокімнатні квартири на вторинці / Інфографіка ЛУН

Де найбільше подорожчали однокімнатні квартири?

Найбільш відчутне подорожчання однокімнатних квартир за рік зафіксували в Тернополі, де їхня вартість зросла на 21%. Майже такі ж темпи демонструють Одеса та Рівне – там “однушки”подорожчали на 18%. Значний річний приріст також в Ужгороді (+15%), Житомирі (+14%), Києві та Чернігові (+11%), а ще у Харкові, Сумах і Дніпрі, де ціни піднялися на 10%. Водночас у Львові середня вартість однокімнатних збільшилася на 5%, тоді як у столиці – на 11%.

Яка ситуація на ринку дво- та трикімнатного житла?

У сегменті двокімнатних квартир простежується подібна динаміка зростання вартості: середні ціни підвищилися майже в усіх містах країни. Найбільше подорожчання спостерігається в Тернополі, де двокімнатні за рік додали 23%, та в Чернівцях – 20%. В Одесі й Чернігові середня вартість зросла на 18%, у Харкові – на 13%, у Кропивницькому – на 12%, у Києві та Івано-Франківську – на 11%, а в Ужгороді – на 10%.

Ціни в містах на двокімнатні квартири на вторинці / Інфографіка ЛУН

У більшості інших міст підвищення становило 3 – 9%, за винятком Дніпра та Запоріжжя, де середня ціна двокімнатних навпаки зменшилася – на 2% та 8% відповідно. Показово, що навіть у прифронтовому Миколаєві середні ціни на двокімнатні зросли на 7% рік до року, що може свідчити про переїзд сімей із більш небезпечних регіонів.

За останній рік двозначне зростання середньої вартості трикімнатних квартир зафіксували в Черкасах (+23%), Чернівцях (+22%), Вінниці (+21%), Кропивницькому (+20%), Харкові (+19%), Тернополі (+17%), Сумах (+15%), Одесі (+13%) та Івано-Франківську (+11%). У Києві та Львові ціни на трикімнатні зросли на 9%, майже досягнувши позначки в 10%.

Ціни в містах на трикімнатні квартири на вторинці / Інфографіка ЛУН

Водночас у Полтаві, Дніпрі та Запоріжжі трикімнатні квартири за рік подешевшали – на 2%, 4% та 7% відповідно. Якщо для Полтави це виглядає радше як незначна корекція, то падіння цін у Запоріжжі та Дніпрі може свідчити про небажання сімей переїжджати до міст, що розташовані близько до лінії фронту й зазнають регулярних масованих обстрілів.

До слова, якщо аналізувати дані ЛУН за останній місяць, то однокімнатні квартири найвідчутніше подорожчали у Луцьку та Рівному – на 22%, у Тернополі – на 20%, в Одесі – на 19%. Двокімнатні квартири найбільше додали в ціні у Тернополі – на 23%, у Чернігові – на 21%, у Чернівцях – на 20%. А вартість трикімнатних найсуттєвіше зросла у Кропивницькому – на 25%, у Вінниці – на 23%, у Чернівцях – на 22%.

Чому в Україні ростуть ціни на квартири?

Ціни на житло в Україні наприкінці 2025 року продовжують зростати як на первинному, так і на вторинному ринку. Подорожчання фіксують у більшості регіонів під впливом війни, внутрішньої міграції та високого попиту.

Вартість будівництва збільшилася через дорожчі матеріали, енергоресурси, логістику та дефіцит робочої сили, що змушує девелоперів підвищувати витрати.

Повномасштабне вторгнення суттєво змінило структуру попиту: населення перерозподілилося між регіонами, а західні області, Київ і великі обласні центри стали головними напрямками міграції. Це значно підвищило попит на житло саме в цих містах.

