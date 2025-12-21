Сьогодні міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд до них здійснюється автодорогою М-15 (“Одеса – Рені”). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про пункти пропуску:

– “Паланка – Маяки – Удобне”;

– “Рені – Джурджулешти”;

– “Табаки – Мирне”;

– “Виноградівка – Вулканешти”;

– “Малоярославець – Чадир Лунга 1”;

– “Серпневе – Бесар’ябка”;

– “Нові Трояни – Чадир Лунга”;

– “Старокозаче – Тудора”;

– “Орлівка – Ісакча”.

Для перетину кордону згаданих пунктів пропуску необхідна реєстрація в єЧергу як для автобусів, так і вантажівок

Зважаючи на обмежену пропускну здатність дороги, що веде до цих пунктів пропуску з Одеси, просимо закладати додатковий час для доїзду до цих пунктів пропуску – йдеться у дописі.

Також, для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях, які працюють у посиленому режимі.

Просимо слідкувати за актуальною інформацією, адже ситуація може змінюватись. Про всі оновлення будемо інформувати – наголошують у дописі.