Сьогодні міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд до них здійснюється автодорогою М-15 (“Одеса – Рені”). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про пункти пропуску:
– “Паланка – Маяки – Удобне”;
– “Рені – Джурджулешти”;
– “Табаки – Мирне”;
– “Виноградівка – Вулканешти”;
– “Малоярославець – Чадир Лунга 1”;
– “Серпневе – Бесар’ябка”;
– “Нові Трояни – Чадир Лунга”;
– “Старокозаче – Тудора”;
– “Орлівка – Ісакча”.
Для перетину кордону згаданих пунктів пропуску необхідна реєстрація в єЧергу як для автобусів, так і вантажівок
Зважаючи на обмежену пропускну здатність дороги, що веде до цих пунктів пропуску з Одеси, просимо закладати додатковий час для доїзду до цих пунктів пропуску – йдеться у дописі.
Також, для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях, які працюють у посиленому режимі.
Просимо слідкувати за актуальною інформацією, адже ситуація може змінюватись. Про всі оновлення будемо інформувати – наголошують у дописі.