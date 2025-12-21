Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не зацікавлений у падінні України, оскільки це матиме серйозні негативні наслідки для його країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан сказав під час публічної промови

За словами Орбана, стабільність в Україні є важливою для Угорщини з огляду на тісні енергетичні зв’язки між країнами.

“Розпад України стане катастрофою для Угорщини. Стабільність поруч має значення. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу Україні. Тим часом війна день у день послаблює Україну” – заявив Орбан.

Орбан наголосив, що розпад України став би катастрофою для Угорщини, і закликав усіх, хто підтримує Київ, докладати зусиль для досягнення миру.

За його словами, саме мир є єдиним чинником, здатним зміцнити Україну, і прагнути до нього необхідно вже зараз.