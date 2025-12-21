В Україні у понеділок, 22 грудня, без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг, повідомив Iнтерфакс.

У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 22 грудня найвища температура вдень була 10,0 в 1989р., найнижча вночі -20,2 в 1967р.

У вівторок, 23 грудня, в Україні без опадів, лише вдень на південному заході країни невеликий мокрий сніг (на Закарпатті та Одещині з дощем), на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вдень на Закарпатті та півдні країни 1-6° тепла).

У Києві у вівторок без опадів. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.