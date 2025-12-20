В листопаді чеська компанія E.ON подарувала сонячні панелі на суму майже в 1,2 мільйона крон селищам Шацьк Волинської області, Турбів Вінницької області і місту Миргороду на Полтавщині.

Сонячні електростанції, які збудують там із допомогою Чехії, забезпечать безперебійну електроенергію для школи й двох дитсадків у Миргороді, медичного закладу в Турбові і водоочисної станції в Шацьку.

Про це повідомляє «Чеське Радіо» з посиланням на пресреліз компанії, передає Інше ТВ.

Компанія долучається до ініціативи «Сонце для України» вже вдруге. Навесні цього року запрацювала надана нею сонячна електростанція в Коломиї.

А загалом у межах цієї ініціативи сонячні електростанції отримали з 2023 року вже 15 сіл і селищ України. Нині триває збір коштів на транспортування понад 10 тисяч сонячних панелей до таких міст, як Житомир, Самбір, Чернігів та інші.

Ініціативу «Сонце для України» організовує неурядова організація з Брна Nesehnutí і її партнерська українська організація «Екоклуб» із Рівного.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок нічних атак ворога знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях