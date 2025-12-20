Безпілотний літальний апарат (БПЛА) впав на порожнє поле в районі Салур району Маньяс у Баликесір. БПЛА, знайдений фермерами, які працювали в цьому районі, було передано силам безпеки.

Про це повідомляє Hürriyet

Це сталося ввечері 10 грудня, коли мешканці сільського району Салур почули звук, що йшов з поля, та зіткнулися з безпілотним літальним апаратом з відкритим парашутом. Мешканці повідомили про ситуацію до центру екстреної допомоги 112, і на місце події прибули розвідувальні, вибухотехнічні, слідчі та кінологічні групи Командування жандармерії. Після початкового огляду місця події БПЛА було завантажено на військовий транспортний засіб та доставлено до Анкари для детального обстеження.

Вчора безпілотний літальний апарат (БЛА), який розбився в сільській місцевості Ізмітського району Коджаелі, викликав реакцію влади. Міністерство внутрішніх справ оголосило, що в Ізмітському районі Коджаелі було виявлено БЛА типу «Орлан-10» російського виробництва, який, як вважається, використовувався для розвідки та спостереження.

