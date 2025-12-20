

Метрдотеля Єлисейського палацу заарештували за підозрою в крадіжці близько 100 предметів посуду, включаючи цінну севрську порцеляну, яка використовувалася для державних прийомів.

Про це пише Le Parisiene

Підозрюваний — 40-річний співробітник на ім’я Тома М., який обіймав посаду метрдотеля (або старшого дворецького) та відповідав за сервірування столів та інвентаризацію посуду.

Він викрав близько 100 предметів, включаючи тарілки та чашки, виготовлені на знаменитій Севрській мануфактурі. Частина є об’єктами культурної спадщини Франції.

Крадіжки тривали протягом двох років, але були помічені лише недавно, коли пропажа стала надто очевидною. Зловмисник підробляв протоколи інвентаризації.

Викрадені предмети він передавав 30-річному колекціонеру порцеляни на ім’я Жіслен М., який проживає у Версалі та працює доглядачем однієї із залів у Луврі. Обох чоловіків було заарештовано.

Загальні збитки оцінюються в кілька десятків тисяч євро.