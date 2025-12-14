Альпаки та лами — це не просто симпатичні тварини, це ще й джерело унікальних антитіл, здатних зробити прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера.

Це з’ясували французькі вчені з університету Монпельє, пише «Європульс».

Так звані нанотіла серед ссавців зустрічаються лише у лам, верблюдів та альпак. Через вкрай невеликий розмір нанотіла можуть проникати в мозкову тканину швидше і ефективніше, ніж препарати нинішнього покоління.

Більш того, через свою унікальну білкову структуру такі антитіла дають помітно менше побічних ефектів, ніж сучасні препарати, що призначаються при хворобі Альцгеймера.

Як вважають вчені, антитіла цих тварин відкривають нову епоху біологічної терапії захворювань головного мозку.

Хвороба Альцгеймера вражає приблизно 55 мільйонів людей у ​​всьому світі. Вона викликає прогресуюче погіршення пам’яті та когнітивних функцій, в результаті призводячи до повної залежності від оточуючих.

Як повідомляло Інше ТВ, Іспанські науковці створили ін’єкцію проти хвороби Альцгеймера