У понеділок, 15 грудня, співробітники Лувру починають масштабне страйкування. Причина — низка кризових ситуацій у паризькому музеї, які трапилися останніми місяцями.

Про це повідомив профспілковий союз CFDT французькому інформаційному агентству AFP, пише RFI Українською.

Так, 19 жовтня Лувр пограбували – протягом 7 хвилин вкрадено безцінні коштовності, а 7 грудня у Луврі внаслідок прориву водопроводу затопило відділ з рідкісними книгами. Тож було прийнято рішення про страйк на знак протесту проти «погіршення умов праці» та «недостатніх ресурсів».

Наприкінці листопада Лувр оголосив про 45-відсоткове підвищення цін на квитки для більшості відвідувачів з країн поза ЄС. Тепер туристи з США, Великої Британії, Китаю та інших країн повинні будуть заплатити 32 євро за вхід.

Як пояснили в музеї, цей крок спрямований на збільшення річного доходу на 19 мільйонів євро для фінансування структурних покращень установи.

Лувр є найвідвідуванішим музеєм у світі. У 2024 році він прийняв 8,7 мільйона відвідувачів, 69% з яких були іноземцями.