За фактом ДТП за участі поліцейського авто у середмісті Миколаєва призначено службове розслідування.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталася 13 грудня приблизно о 19:00 на вул. 3-я Слобідська у Миколаєві. Пішохід, перетинаючи проїзну частину у невстановленому для переходу місці, допустив контактування зі службовим автомобілем Renault Logan, який рухався в бік проспекту Центрального.

На момент скоєння ДТП поліцейський відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, який знаходився за кермом, згідно з результатами освідування на алкотестері «Драгер», перебував у тверезому стані.

38-річний пішохід отримав незначне тілесне ушкодження.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, відносно пішохода патрульні поліцейські, за дорученням співробітників ДБР, склали адмініматеріал за ст. 124 КУпАП, який для подальшого розгляду скеровано до суду.

Також за вказаним фактом керівництвом обласного главку поліції призначено проведення службового розслідування.