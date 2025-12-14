Поліцейські встановлюють обставини ДТП на вулиці Космонавтів у Миколаєві, внаслідок якої загинула жінка-пішохід.

Подія сталась вчора, 13 грудня, приблизно о 6:50 біля буд. 93 А по вул. Космонавтів у Миколаєві. 47-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину за межами нерегульованого пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди 75-річна пішохід отримала тілесні ушкодження, від яких померла у автомобілі швидкої медичної допомоги.

Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 093 – 429 – 91 – 63 або 102.