У Китаї вже зробили один з найголовніших елементів для створення “космічних винищувачів”, щоб знищувати американські супутники за допомогою зброї на основі пучка частинок, і це вже про космічні війни.

Про це пише Defence Express

Компанія DFH Satellite Co, Ltd що спеціалізується на супутниках, створила новітню енергетичну установку, й це вже про зброю на супутниках. Справа в тому, що на орбіті Землі зараз перебувають тисячі супутників.

Знищувати їх за допомогою, наприклад ракет – неймовірно дорого, не ефективно, та дуже сильно забруднить орбіту. Тому необхідна інша зброя, дешевша, багаторазова, здатна знищити тисячі цілей. І тут на допомогу приходить зброя спрямованої енергії.

Зокрема це може бути, наприклад лазер, проте супутник можуть покрити спеціальними матеріалами що будуть відбивати більшу частину енергії, в наслідок чого лазер буде абсолютно не ефективний.

Тому в космічних умовах значно ефективнішою буде зброя на основі пучків частинок. Лазер відправляє до цілі промінь з фотонів, тоді коли система на основі пучків частинок відправляє до цілі купки електронів, протонів, іонів чи нейтральних атомів. Завдяки спеціальному механізму їх розганяють до швидкості близької до швидкості світла.

Таким чином це крім певного механічного пошкодження, створює сильне рентгенівське, гамма та електромагнітне випромінювання, що просто випалює всю електроніку на супутнику. Щоб від нього захиститись необхідні метри свинцю, чи інший захист, який вочевидь неможливо доставити на орбіту.

Ілюстративне фото 60 супутників Starlink перед розгортанням з Falcon 9. Фото – Spase X

В земних умовах, зброя такого виду погано працює, адже між ціллю та випромінювачем є купа повітря, об яке вдаряється промінь з надісланих частинок. Але в космічних умовах між ними нічого немає, тому вони можуть безперешкодно діставатись цілі. Саме тому така зброя має розташовуватись на орбіті, наприклад на певному супутнику чи космічному апараті, утворюючи з нього певний “винищувач супутників”.

Проте, щоб живити її необхідний великий об’єм енергії. При цьому, імпульс енергії має надходити одночасно, з надзвичайною точністю для більшого ефекту. Сам заряд має бути потужним, а розміри системи живлення малим, щоб вміститись на супутнику.

І в Китаї створили саме таку систему, про що повідомляє місцеве видання South China Morning Post. Під час наземних випробувань вона мала потужність 2,59 мегавата, а синхронізація імпульсу становила 0,63 мікросекунди. Розмір цієї системи наразі невідомий.

Ілюстративне фото розвідувальних SAR-супутників ICEYE

Вона складається з сонячних панелей які виробляють електроенергію низької напруги, далі вона перетворюється на енергію високої напруги та накопичується у 36 окремих силових модулях.

Звідти вона через спеціальні надточні контролери й поступає до всіх необхідних систем. Там зазначають, що існуючі імпульсні джерела живлення мають потужність 1 мегават та точність гіршу за 1 мілісекунду, а це доволі велика різниця порівняно з китайським.

Ілюстративне фото французького розвідувального супутника CSO-1

Варто наголосити, що наразі це лише система живлення, яка хоч і є серцем майбутнього супутника, але до створення готового ще далеко. Також, крім військових цілей, її можна було б застосовувати й у цивільних супутниках для виконання певних задач.

Але вочевидь Китаю ця технологія в першу чергу цікава через її військове застосування. Вже зараз у війні значну роль відіграють супутники, які займаються розвідкою, створюють мережу зв’язку, та навіть GPS працює завдяки ним, тому стратегічно важливо мати змогу ефективно боротися з ними.

Спуск Arc в атмосферу. Фото – Inversion

Тут одразу пригадується, що у США хочуть створити цілу мережу з супутників для доставки з орбіти боєприпасів своїм солдатам що опинились, наприклад в оточенні. І це дуже нагадує механіку з комп’ютерної гри Helldivers 2.