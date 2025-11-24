Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – жовтні 2025 року до державного бюджету забезпечено 2,8 млрд грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів.

Темп зростання надходжень до аналогічного періоду 2024 року становить 109,6 відс., додатково надійшло 248,6 млн гривень.

Питома вага ПДВ у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 21,3 відсотка.

Станом на 01.11.2025 в Реєстрі платників ПДВ у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області обліковується 5601 суб’єкт господарювання, у тому числі 4941 платник – юридична особа, 660 платників – фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

Упродовж січня – жовтня 2025 року зареєстровано 621 платника ПДВ, з них 433 – юридичних осіб та 188 – ФОП, анульовано реєстрацію 593 платників ПДВ, з них 489 – юридичних осіб та 104 – ФОП.

ДПС Миколаївщини прагне бути максимально відкритою для бізнесу і громадськості, сподівається на розуміння важливості сплати податків з боку суб’єктів господарювання і дякує усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах, продовжують наповнювати бюджет.