Національна паралімпійська збірна команда України з тенісу настільного успішно виступає на чемпіонаті Європи ITTF European Para Championships 2025, що проходить з 20 по 25 листопада у шведському місті Хельсінборг, і в якому беруть участь 264 пара тенісистів з 37 країн Європи.

Миколаївські спортсменки теж зробили свій внесок у цей успіх.

Як повідомили в Національному паралімпійському комітеті України, вчора пара тенісисти України підвели перший підсумок змагань – в одиночному розряді – та починають боротись за перемогу України в командному.

Зокрема дві представниці Миколаївщини мають медалі: Косміна Наталя (11 клас) – срібло, Шинкарьова Ірина (9 клас) – бронза.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські спортсменки успішно виступили на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу (ФОТО)