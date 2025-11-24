У понеділок, 24 листопада, на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13, що на Сихові, cталася стрілянина. Конфлікт відбувся між батьками учнів.

Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк

-Сьогодні на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13, що на Сихові, відбулась стрілянина: батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.

Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці.

Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав.

Відомо, що діти чоловіків — однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї.

Нагадую – будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Такі дії ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей і є абсолютно неприйнятними.

Водночас прошу утриматися від поширення неперевіреної інформації та посилатися на офіційні джерела комунікації, – наголосив чиновник від освіти.

(Фото ілюстративне).