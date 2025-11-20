NASA офіційно спростувало чутки про те, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS може бути технологією позаземної цивілізації. Під час спеціальної пресконференції керівництво агентства навело наукові докази природного походження небесного тіла, пояснивши його дивну поведінку та траєкторію звичайними фізичними процесами, характерними для комет.

Спеціальний захід присв’ячений останнім відкриттям про комету 3I/ATLAS було проведено американським космічним відомством увечері 19 листопада, розповідає 24 Канал. Разом з тим на окремій сторінці NASA агентство представило останні дані зібрані за допомогою 9 космічних інструментів, які вивчали об’єкт протягом тривалого терміну спостереження.

Поява будь-якого об’єкта з-за меж Сонячної системи неминуче викликає хвилю спекуляцій, що нагадує ситуацію з першим міжзоряним гостем Оумуамуа у 2017 році.

Тоді відсутність видимого хвоста та дивне прискорення змусили деяких науковців припустити, що це може бути світлове вітрило або зонд. Проте у випадку з 3I/ATLAS ситуація зовсім інша, і в NASA вирішили не затягувати з поясненнями, щоб уникнути поширення псевдонаукових теорій.

Заступник адміністратора NASA Аміт Кшатрія розпочав обговорення з прямої заяви: “Я хотів би спростувати ці чутки. Я думаю, важливо, щоб ми поговорили про це. Цей об’єкт – комета”.

За його словами, всі дані, зібрані флотилією космічних апаратів, вказують на те, що тіло виглядає і поводиться виключно як природний об’єкт.

Головним аргументом проти теорії “корабля” є активність самої комети. На відміну від сухого та загадкового Оумуамуа, 3I/ATLAS демонструє чіткі ознаки дегазації. Телескопи зафіксували наявність коми та хвоста, а спектральний аналіз виявив у її складі водень, вуглець та ціан. Це типовий набір для “брудної сніжки”, з яких складаються всі відомі комети.

Крім того, “негравітаційне прискорення”, яке часто стає аргументом уфологів, у цьому випадку має просте пояснення. Коли лід на поверхні ядра нагрівається Сонцем і перетворюється на газ, виникає реактивна тяга, яка трохи змінює траєкторію руху. Це природний ракетний ефект, а не робота інопланетних двигунів, ScienceAlert.

Кшатрія наголосив, що хоча комета і є “чужою” (прилетіла з іншої зоряної системи), вона підкоряється тим самим законам фізики та має таку ж хімічну будову, що й об’єкти нашої системи. Тож 3I/ATLAS – це захопливий об’єкт для астрономії, але не для контакту з іншим розумом.

3I/ATLAS справді унікальне космічне тіло. Вона є одним з трьох міжзоряних космічних об’єктів за всю історію спостережень, які відвідували нашу Сонячну систему – буквально “гостя з інших світів”.

Допоки комета не досягла перигелію і не вийшла з-за Сонця, її спостереження було обмеженим, а поведінка не до кінця зрозумілою, що викликало чимало спекуляцій про її походження геть до зовсім “сміливих” теорій про те, що це технологічний об’єкт створений прибульцями, який має ворожі наміри щодо нас.

Зпосеред усього одним з найцікавіших фактів є те, що комета 3I/ATLAS одноразовий гість, а це означає, що вона ніколи не повернеться після того, як вийде за межі Сонячної системи.

Однак вона ще довго буде доступною для дослідження, а 19 грудня 2025 року комета наблизиться до Землі на найкоротшу дистанцію і за цим можна буде спостерігати онлайн завдяки трансляції Virtual Telescope.