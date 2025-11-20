Зараз ЗМІ активно публікують мирний план Трампа, хоча й попереджають, що офіційної інформації досі немає. Але його опублікував і нардеп Гончаренко. Отже:

28 пунктів “мирного плану” США:

Безпека та політичний статус України

Підтвердження суверенітету України.

Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами.

Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди.

Чисельність ЗСУ обмежується.

Україна залишається без’ядерною державою.

Територіальні питання

Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.

Херсон і Запоріжжя – «заморожені» на лінії зіткнення.

Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем РФ де-факто.

Обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

Військові домовленості

НАТО не розміщує війська в Україні.

Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.

Діалог щодо безпеки між США—НАТО—РФ, створення американо-російської робочої групи.

Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.

Економічний блок та відбудова України

США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.

100 млрд доларів заморожених російських активів — на відновлення України; США отримують 50% прибутку.

Європа додає ще 100 млрд.

Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти.

Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.

Росія у світовій системі

Поступове зняття санкцій.

Повернення РФ до G8.

Довгострокова економічна співпраця США—РФ.

Гуманітарні питання

Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей.

Гуманітарні програми, возз’єднання сімей.

Освітні програми про толерантність.

Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі).

Енергетика та спецоб’єкти

Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика — 50/50 між Україною і РФ.

США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.

Внутрішні політичні процеси в Україні

Вибори через 100 днів після підписання угоди.

Повна амністія всім учасникам війни.

Виконання та контроль