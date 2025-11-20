Зараз ЗМІ активно публікують мирний план Трампа, хоча й попереджають, що офіційної інформації досі немає. Але його опублікував і нардеп Гончаренко. Отже:
28 пунктів “мирного плану” США:
- Безпека та політичний статус України
- Підтвердження суверенітету України.
- Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами.
- Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди.
- Чисельність ЗСУ обмежується.
- Україна залишається без’ядерною державою.
- Територіальні питання
- Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.
- Херсон і Запоріжжя – «заморожені» на лінії зіткнення.
- Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем РФ де-факто.
- Обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.
- Військові домовленості
- НАТО не розміщує війська в Україні.
- Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.
- Діалог щодо безпеки між США—НАТО—РФ, створення американо-російської робочої групи.
- Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.
- Економічний блок та відбудова України
- США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.
- 100 млрд доларів заморожених російських активів — на відновлення України; США отримують 50% прибутку.
- Європа додає ще 100 млрд.
- Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти.
- Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.
- Росія у світовій системі
- Поступове зняття санкцій.
- Повернення РФ до G8.
- Довгострокова економічна співпраця США—РФ.
- Гуманітарні питання
- Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей.
- Гуманітарні програми, возз’єднання сімей.
- Освітні програми про толерантність.
- Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі).
- Енергетика та спецоб’єкти
- Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика — 50/50 між Україною і РФ.
- США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.
- Внутрішні політичні процеси в Україні
- Вибори через 100 днів після підписання угоди.
- Повна амністія всім учасникам війни.
- Виконання та контроль
- Угода юридично обов’язкова.
- Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа.
- Порушення — санкції.
- Після підписання — негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.