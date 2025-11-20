Кабінет Міністрів 19 листопада прийняв рішення створити Національну раду з гарантій прав дитини, а також затвердив Положення про її діяльність. Про це пише Кореспондент.

Зауважується, що консультативно-дорадчий орган працюватиме на постійній основі та стане ключовим майданчиком для формування, координації й моніторингу державної політики у сфері охорони дитинства.

“Створення Національної ради – це важливий крок до побудови системної моделі захисту прав кожної дитини в Україні. Вона стане інструментом узгодження рішень, координації реформ і впровадження міжнародних стандартів, які наближають нас до європейського рівня захисту прав дитини”, – зазначив іністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Крім того, Нацрада забезпечуватиме взаємодію органів державної влади, громадського сектору та міжнародних партнерів у питаннях захисту прав дітей, запобігання дитячій бідності та соціальній ізоляції, а також сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань, включно з Конвенцією ООН про права дитини та впровадженням Європейської гарантії для дітей.

Серед основних завдань – аналіз стан реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, зокрема щодо подолання дитячої бідності, участь у розробленні нормативно-правових актів та координації впровадження стратегій і міжнародних ініціатив. За результатами роботи Рада подаватиме Уряду пропозиції, готуватиме щорічну доповідь про становище дітей в Україні та звітуватиме про виконання Національного плану з упровадження Європейської гарантії для дітей.

У відомсвіт нагадали, що уряд затвердив Національний план щодо впровадження Європейської гарантії для дітей до 2030 року.