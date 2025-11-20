Генеральний штаб Збройних Сил України спростовує заяви керівництва РФ про нібито повне захоплення Куп’янська і Ямполя, а також про контроль 80% міста Вовчанська та 70% Покровська.

За офіційною інформацією, Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до населеного пункту.

Схожа ситуація і в районі Ямполя, де тривають пошуково-ударні дії українських підрозділів.

У Генштабі також повідомляють, що не відповідає дійсності заява рф про нібито захоплення 80% Вовчанська та 70% Покровська.

“У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються”, – зазначено в повідомленні.

“Єдині криваві “здобутки” керівництва рф — це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі”, — зазначили у пресслужбі Генштабу.

“Нагадаємо, що російська пропаганда місяць тому уже “возила” журналістів до Купʼянська і Покровська. Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні “мʼясні” штурми”, – інформує Генштаб в четвер.