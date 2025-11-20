Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що Сполучені Штати відчувають «великий імпульс» у просуванні до завершення війни між Україною та Росією. Вона наголосила на безпрецедентній дипломатичній активності, яка відбулася в останні дні.

Про це Джулі Девіс повідомила під час зустрічі з журналістами в Києві, передає ТСН.

«З першого дня президент Трамп чітко заявив, що хоче, щоб війна між Україною та Росією закінчилася. Сьогодні ми рухаємося до цієї мети з відчуттям великого імпульсу. За останні 36 годин ми побачили справді вражаючий темп дипломатичної діяльності, один з найамбітніших за мої 30 років як дипломата», — зазначила Джулі Девіс.

Також вона додала, що разом з міністром Деном Дрісколлом зустрілися з українськими лідерами та обговорили жорсткі терміни цих зусиль. Також обговорили бачення президента Дональда Трампа щодо миру в Україні з критеріями, які важжливі для українців.

«Ми рухаємося вперед. Є ще багато чого зробити. Ми рухаємося вперед сьогодні та в найближчі дні», — підсумувала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дану Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Офіс президента України офіційно повідомив про отримання від американської сторони проєкту мирного плану, який може активізувати дипломатичний процес, та підтвердив готовність Києва до конструктивної роботи.

Віткофф і Рубіо минулого тижня зустрічалися з українськими представниками для обговорення нового плану врегулювання.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт

У Білому домі назвали неправильним розуміння домовленостей щодо українського врегулювання, як односторонніх територіальних поступок.

міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл був в оптимістичному настрої після зустрічі із Зеленським.