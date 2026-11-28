Як писало Iнше ТБ, гурт SPOKUSY дискваліфіковано на Нацвідборі – через звинувачення гітариста у сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

На своїй сторінці у Фейсбуці гітарист Ігор Черепанов публічно вибачився за свою поведінку:

“Привіт, я Ігор Черепанов. 25 листопада я назвав звинувачення наклепом. Беру це слово назад.

Я писав багатьом жінкам особисті повідомлення. Серед них траплялися й неповнолітні дівчата. Коментував зовнішність, грубо жартував. Один жарт був сексуальний. Цю дівчину я спитав, скільки їй років, і вона сказала, що п’ятнадцять. Я відповів, що це замало, написав про побачення, коли їй буде вісімнадцять, і більше їй не писав. Інша написала, що їй шістнадцять і в неї є хлопець. Тут мені треба було зупинитися, а я відповів жартами.

Для мене все це були жарти та флірт. Це мене не виправдовує, і мені соромно. Я був удвічі старший за цих дівчат. Керував клубом, у тусовці мене знали. Я не думав про те, як дівчина-підліток сприймає такі повідомлення, хоча мав би.

Прошу вибачення у всіх дівчат, яким таке писав, зокрема в тих, чиї листування не стали публічними. Ви не мали отримувати такі повідомлення від дорослого чоловіка й мали повне право про них розповісти. Я більше не писатиму вам і не надсилатиму таких повідомлень іншим.

З рештою звинувачень я не згоден і сперечатися про них у соцмережах не буду.

З гурту Spokusy я йду. Гурт втратив Нацвідбір через мене. За те, що я писав, відповідаю тільки я. Клуб закрито.

27 листопада я подякував за допис на мій захист, у якому ображали авторку відео. Дарма я це зробив. Прошу всіх, хто мене підтримує, нічого не писати про неї та про дівчат. Вони ні в чому не винні.

Більше публічно про це не говоритиму.”