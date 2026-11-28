Ще 23 українців вдалося повернути з тимчасово окупованої території, серед них – люди з тяжкими захворюваннями. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Ще 23 українці повернулися з ТОТ. Серед них – люди з тяжкими захворюваннями, обмеженою мобільністю та ті, хто роками залишався в окупації, бо не мав рідних на підконтрольній території, житла або фізичної можливості самостійно подолати складний маршрут. Для багатьох рішення виїхати визрівало місяцями – написав Лубінець.

Він розповів, що, зокрема, було здійснено евакуацію з Раденського на Херсонщині, де люди не наважувалися виїжджати, адже не мали рідних на підконтрольній Україні території. Ситуацію ускладнював стан здоров’я: у жінки – онкологічне захворювання, у чоловіка – тяжка хвороба серця, а їхній родич переніс ампутацію.

Переломним моментом стало влучання дрона, яке зруйнувало їхній будинок. Люди отримали контузії. Після повернення їх направили до медичного закладу, де вони зможуть пройти необхідні обстеження та отримати допомогу – додав Лубінець.

Ще одна жінка в окупованому селі залишалася фактично сама з трьома людьми. Жінка доглядала чоловіка з деменцією та лежачу родичку старшого віку. У будинку не було стабільного електропостачання, води, опалення та необхідних ліків.

Постійні обстріли й життя в таких умовах призвели до панічних атак. Щоб просто зателефонувати сину, який уже перебував на підконтрольній Україні території, жінці доводилося йти на інший кінець села – до знайомої, яка мала генератор і можливість зарядити телефон.

Коли з’явилася можливість виїхати, вона попросила допомогти ще й самотній жінці із сусідньої вулиці. У результаті повернути вдалося всіх. Сьогодні родина знову разом. Люди часто залишаються в окупації не тому, що не хочуть виїжджати. Вони бояться, що через хворобу, вік, відсутність грошей, житла або рідних просто не впораються після повернення. Саме тому наша робота не завершується організацією маршруту – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що для тих, хто не має де жити, підбирається тимчасове житло. Людей, які потребують невідкладної допомоги, направляють на лікування та реабілітацію. Далі організовується соціальний супровід, відновлення документів, зв’язок із родичами та інша необхідна підтримка.