З 1 грудня 2026 року на рибогосподарських водних об’єктах Одеської та Миколаївської областей розпочинається зимово-весняна заборона на вилов річкових раків. Обмеження триватиме до 30 червня 2027 року включно.

Про це повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Заборона запроваджується для збереження популяції раків у важливий період їхнього природного життєвого циклу — виношування ікри, появи молоді та першої линьки.

У зимово-весняний період самки раків виношують ікру, а після появи молоді певний час продовжують носити її на черевних ніжках, забезпечуючи захист на початковому етапі розвитку.

Не менш важливою є линька — природний процес, необхідний для росту раків. Оскільки їхній твердий панцир не збільшується разом із тілом, вони періодично скидають його та формують новий. Після линьки панцир залишається м’яким і поступово твердне. У цей час раки особливо вразливі до механічних пошкоджень і хижаків.

Тимчасова заборона на вилов сприяє успішному відтворенню популяції, збереженню дорослих особин і молоді та підтриманню природного балансу у водоймах.

З наказами про встановлення періодів линьки раків і виношування ними ікри у зимово-весняний період 2026–2027 років можна ознайомитися за посиланнями:

Одеська область https://lnk.ua/rDRfviaDl;

Миколаївська область https://lnk.ua/ngn7Acn2A.

Як повідомляло Інше ТВ, З 1 листопада на водоймах Одещини та Миколаївщини забороняється вилов риби у зимувальних ямах